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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la görüştü

02.02.2021 19:36 | Son Güncelleme:
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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede S-400, F-35, ve PYD-YPG gibi iki ülke arasında anlaşmazlık alanı olan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik danışmanı jake Sullivan ile 1 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri başta olmak üzere Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Afganistan, Yukarı Karabağ, Kovid-19 ve uluslararası iklim rejimi konuları ele alındı.

Büyükelçi Kalın göreve yeni başlayan Sullivan’a tebriklerini iletti.

Önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi, her konuda yakın temasta olunması ve yapıcı bir işbirliği için diyalog kanallarının etkin kullanılmasının gereği vurgulandı.

Kovid-19 ile mücadelede küresel işbirliği ve dayanışmanın önemine işaret edildi.

TERÖR GRUPLARINA KARŞIN ORTAK MÜCADELE

Suriye ve Libya’da siyasi çözüm sürecinin güçlendirilmesi konularında mutabık kalınan görüşmede, her türlü terör gruplarına karşı etkin ve ortak mücadele yürütülmesi ihtiyacının altı çizildi.

İdlib’deki son durumun gündeme geldiği görüşmede yeni bir mülteci dalgasının bölgede yaratacağı istikrarsızlık ve insani krize karşı somut ve ivedi önlemlere ihtiyaç duyulduğu konuşuldu.

Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen istikşafi görüşmelerin Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara katkı sağlama beklentisi dile getirildi.

Türkiye’nin ABD’nin Paris Anlaşması'na (COP21) geri dönüş kararını memnuniyetle karşıladığı ve iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası dayanışmanın elzem olduğu belirtildi.

S-400, F-35, PYD-YPG

Görüşmenin sonunda S-400, F-35, ve PYD-YPG gibi iki ülke arasında anlaşmazlık alanı olan konuların yeni bir perspektifle çözüme kavuşturulması için ortak çaba sarf edilmesi gerektiği ifade edildi.

NATO ittifakının güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlayacak adımların atılması yönünde fikir birliğine varıldı.

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