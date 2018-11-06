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Kalın: "(ABD'den PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül açıklaması) İhtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir, geç kalmış bir şeydir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 21:32 | Son Güncelleme

Kalın: "(ABD'den PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül açıklaması) İhtiyatla karşılıyoruz. Faydadan hali değildir, geç kalmış bir şeydir."


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