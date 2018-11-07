Kalın, ABD'nin üç teröristin başına ödül koymasına ilişkin: Çok geç kalmış olumlu bir adım (1) 

Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin üç teröristin başına ödül koymasına ilişkin bir soru üzerine "Çok geç kalmış olumlu bir adımdır. Bu adımın atılması pozitif olarak not edilmeli. Burada eğer şöyle bir beklenti varsa; bu para ödülü ile 'PKK ile mücadalede yanınızda olduğumuzu gösteriyor. Ama eş zamanlı olarak PYD, YPG konusunda da siz tutumunuzu yumuşatın' gibi bir beklenti söz konusu ise bunun bir karşılığının olmadığını açıkça ifade etmek isterim. Birbirimizi kandırmaya dönük bir oyunun içinde olmayı ABD gibi bir ülkeye yakıştıramıyoruz. Bizim açımızdan kabul edilebilir değil. PYD ve YPG'ye karşı tutumumuz değişmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası basın açıklaması yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

(İRAN'A YAPTIRIM) "İRAN BİZİM ÖNEMLİ BİR TİCARET ORTAĞIMIZ"

İran'a yaptırım konusunda Kalın, "6 aylık bir süre içerisinde müzakereler devam edecektir. İlgili birimlerimiz muhataplarıyla görüşmeye devcam ediyor. İran bizim önemli bir ticaret ortağımız. Türk ekonomisinin, enerji sektörünün etkilenmemesi için gerekli bütün adımları tacağız" dedi.