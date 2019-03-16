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Kalın: Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

Kalın: Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüzü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı ile ilgili, "Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.

Kalın: Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüzü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı ile ilgili, "Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.
Kalın, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen silahlı terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın açıklamasında, "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.

ANKARA, (DHA)

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