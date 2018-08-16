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Kalın: "Almanya ve Fransa gibi Eurozone ekonomisinin iki güçlü aktörünün adım atma niyetini ifade etmesi son derece önemli."

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

Kalın: "Almanya ve Fransa gibi Eurozone ekonomisinin iki güçlü aktörünün adım atma niyetini ifade etmesi son derece önemli."


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