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Kalın: Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili YPG’ye pay çıkarma çabası var

28.10.2019 16:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, IŞİD lideri Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin YPG’ye “bir kredi çıkartma çabası olduğunu” savundu.

Kalın: Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili YPG’ye pay çıkarma çabası var

Kalın, operasyon öncesi Türkiye ile ABD arasında koordinasyon olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ABD'nin operasyonuyla ölü ele geçirilmesine ilişkin konuştu. Kalın, operasyonun "terörle mücadelede önemli bir kazanım” olduğunu belirtti.

IŞİD'in yükselişine paralel olarak Türkiye'nin çok ciddi bir mücadele verdiğini söyleyen Kalın, "Bu terör örgütü en çok İslam'a ve Müslümanlara zarar vermiş bir kanserdir. Yüzlerce masum insanın ölmesine sebep olmuş bir terör örgütüdür” ifadelerini kullandı.

"Bu sapkın ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de desteklediği, mücadele ettiği bir konudur” diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, son birkaç yılda "Türkiye bunların sınırdan geçişine izin veriyor, hatta bunları destekliyor” gibi "birtakım kara propaganda faaliyetlerinin yapıldığını” gözlemlediklerini kaydetti.

Türkiye'nin "en net cevabını Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, öncesinde ve sonrasında” verdiğini belirten Kalın, IŞİD ile mücadelenin "bundan sonra da etkin bir şekilde devam” edeceğini söyledi.

IŞİD ve Gülen yapılanmasına dair, "dini kullanan sapkın bir ideoloji anlamında ikisinin birbirinden bir farkı yok. İkisi de hedeflerine ulaşmak için şiddeti meşru gören, kullanan iki tane örgüt” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Gülen yapılanması örneğini "15 Temmuz'da da gördük” dedi.

"Türkiye üç terör örgütüyle mücadele eden tek NATO ülkesi"

IŞİD liderinin öldürülmesini "terörle mücadelede bundan sonraki kararlılığı perçinleyen bir gelişme” olarak nitelendiren Kalın, buradan YPG'ye "bir kredi çıkartma, onlara bir paye verme şeklinde bir çabanın olduğunu” gördüklerini dile getirdi ve YPG'den istihbarat paylaşımı ve destek geldiği yönündeki açıklamaları YPG'yi "meşrulaştırmaya yönelik birer çaba” olarak nitelendirerek "Bunlara karşı da herkesin çok dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Türkiye'nin birçok terör örgütüyle mücadele ettiğini vurgulayan Kalın ayrıca, "Türkiye aynı anda üç terör örgütüyle mücadele eden tek NATO ülkesidir” ifadesini kullandı.

IŞİD lideri El Bağdadi’nin ölümüyle sonuçlanan operasyon öncesinde Türkiye ile ABD arasında ordu ve istihbarat düzeyinde temas ve koordinasyon olduğunu söyleyen Kalın, özellikle de baskının düzenlendiği gece iki ülkenin askeri makamları arasında yoğun diplomasi yürütüldüğünü kaydetti.

AFP: İstihbarat Irak'tan geldi

Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) aktardığı bilgilere göre ise, IŞİD liderinin bulunduğu yer hakkındaki istihbaratın Irak'tan geldiği bildiriliyor. Iraklı yetkililer, El Bağdadi'nin saklandığı yerin Milli İstihbarat Servisi tarafından saptandığını ve ABD'nin operasyonunun bu bilgiler "baz alınarak” yürütüldüğünü açıkladılar.

"Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde başka IŞİD'liler de var"

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü El Bağdadi'nin ABD ordusunun düzenlediği operasyon sırasında öldüğünü duyururken, operasyonla ilgili olarak Rusya, Türkiye, Irak, Suriye ve Suriyeli Kürtlere verdikleri destek için de teşekkür etmişti. Çoğunluğunu YPG'lilerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de operasyonun başarısının, ABD ile "ortak istihbarat çalışmalarına” dayandığını açıkladı. SDG'nin baş komutanı olan "Mazlum Abdi” ve "Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ayrıca El Bağdadi'nin saklandığı İdlib vilayetindeki Barişa köyünün Türkiye sınırının çok yakınında olduğuna dikkat çekti. SDG'nin baş komutanı, Türkiye'nin IŞİD liderine karşı yürütülen operasyonda yer almadığını belirtirten SDG'nin üst düzey yöneticilerinden Redur Helil, İdlib'de Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerde El Bağdadi'nin yanı sıra başka IŞİD yöneticilerinin de bulunduğunu iddia etti. SDG'den gelen açıklamada IŞİD liderine yönelik operasyonun Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekâtı” nedeniyle bir aydan uzun süredir ertelendiği aktarıldı.

Ankara'da IŞİD operasyonu

Öte yandan Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD ile iltisaklı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındığı bildiriliyor. Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Göç İdaresine teslim edilecekleri belirtildi.

DW, AFP, Reuters/AÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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