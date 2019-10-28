Kalın: Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili YPG’ye pay çıkarma çabası var

Kalın, operasyon öncesi Türkiye ile ABD arasında koordinasyon olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ABD'nin operasyonuyla ölü ele geçirilmesine ilişkin konuştu. Kalın, operasyonun "terörle mücadelede önemli bir kazanım” olduğunu belirtti.

IŞİD'in yükselişine paralel olarak Türkiye'nin çok ciddi bir mücadele verdiğini söyleyen Kalın, "Bu terör örgütü en çok İslam'a ve Müslümanlara zarar vermiş bir kanserdir. Yüzlerce masum insanın ölmesine sebep olmuş bir terör örgütüdür” ifadelerini kullandı.

"Bu sapkın ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de desteklediği, mücadele ettiği bir konudur” diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, son birkaç yılda "Türkiye bunların sınırdan geçişine izin veriyor, hatta bunları destekliyor” gibi "birtakım kara propaganda faaliyetlerinin yapıldığını” gözlemlediklerini kaydetti.

Türkiye'nin "en net cevabını Fırat Kalkanı Harekâtı’nda, öncesinde ve sonrasında” verdiğini belirten Kalın, IŞİD ile mücadelenin "bundan sonra da etkin bir şekilde devam” edeceğini söyledi.