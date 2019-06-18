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Kalın bağırsak ameliyatı baba olma hayallerini yıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2019 21:54 | Son Güncelleme

Aydın’da yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Uyar, kalın bağırsak ameliyatının ardından normal yollardan baba olamayacağını öğrencince sorumlu olduğunu iddia ettiği doktor ve hastane hakkında suç duyurunda bulundu.Dünya tıp tarihinde ilk kez görüldüğü öne sürülen olay, Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşandı.

Kalın bağırsak ameliyatı baba olma hayallerini yıktı

Aydın’da yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Uyar, kalın bağırsak ameliyatının ardından normal yollardan baba olamayacağını öğrencince sorumlu olduğunu iddia ettiği doktor ve hastane hakkında suç duyurunda bulundu.
Dünya tıp tarihinde ilk kez görüldüğü öne sürülen olay, Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşandı. Özel bir şirkette aşçılık yapan Mehmet Uyar (23), 2016 Kasım’ında kalın bağırsağındaki ülseratif kolit rahatsızlığından dolayı Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tahlillerin ardından Uyar, 8 Mart 2017 tarihinde doktor E.M.Y. tarafından kalın bağırsağından ameliyat edildi. Taburcu edildikten bir süre sonra bir takım şikayetleri ortaya çıkan Mehmet Uyar, bu sefer üroloji bölümüne müracaat etti. Kalın bağırsak ameliyatının ardından sperm kanallarının hasar gördüğü, spermlerin idrar kesesine kaçtığı ve ölü olduğu belirlendi. Ameliyatını yapan doktora durumunu anlattığında, “Yapacak bir şey yok, tüp bebek yaparsın” yanıtını alan Uyar’ın dünyası başına yıkıldı. Normal yollardan çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Uyar, "Psikolojim bozuldu, çok zor günler geçiriyorum. Hayatım kabusa döndü" diyerek ameliyatı yapan doktor ve hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Dünya başıma yıkıldı"
Çok zor günler geçirdiğini kaydeden Mehmet Uyar, "Kalın bağırsağımdaki rahatsızlıktan dolayı 2017 yılında ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdum. Olduğum ameliyattan sonra bazı rahatsızlıklar ortaya çıktı. Üroloji bölümüne müracaat ettiğimde normal yollardan baba olamayacağımı öğrendim. Bir anda dünya başıma yıkıldı. Ameliyatı yapan doktoruma gidip durumu anlattığımda bana ‘Tüp bebekle yaparsın’ diyerek durumu geçiştirdi. Benim hayatımı karartan doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundum. Sonuna kadar sürecin takipçisi olacağım” dedi.

Normal yollardan baba olmak istiyor
Doktor hatası yüzünden ortaya çıkan rahatsızlığının zorlu bir tedavi süreci olduğunu kaydeden Uyar, şöyle konuştu:
“Ben mağdurum, başkaları da mağdur duruma düşmesin. En büyük hayalim normal yollardan baba olabilmek. Bu yüzden bir an önce sağlığıma kavuşmak istiyorum.”
Müvekkilinin 2 ay önce kendisine gelerek durumu anlattığını ifade eden avukat Hilmi Aydın ise, “Normal yollardan baba olamayacak olması çok kötü bir durum. Konuyu inceleyip araştırdıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma sonucunu ve davanın açılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığına yapılan şikayet dosyasının hastane yönetimine iletildiği ve bu konudaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kalın bağırsak ameliyatı baba olma hayallerini yıktı

Kalın bağırsak ameliyatı baba olma hayallerini yıktı

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