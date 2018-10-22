Kalın: ‘Beklentimiz ABD’nin Yaptırımları Kaldırması’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terörle bağlantılı suçlar nedeniyle ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson’ın serbest kalmasının ardından Türkiye’nin ABD’den yaptırımları kaldırmasını beklediğini kaydetti.
Kalın düzenlediği basın toplantısında yaptırımlarla ilgili bir soruya, "Beklentimiz, en kısa sürede kaldırılması. Bu ikili ilişkilerin normalleşmesi sürecinde pozitif bir adım olacaktır" şeklinde yanıt verdi.
Terörle bağlantılı suçlar nedeniyle iki yıla yakın süre boyunca hapiste ve ev hapsinde kalan Brunson 12 Ekim’de serbest bırakılmıştı. Brunson hakkındaki suçlamaları reddediyordu. Rahibin hapiste tutulması Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.
ABD, Brunson davasındaki rolünden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü yaptırım listesine almıştı.
Kalın gazetecilere, Suriye’nin Menbiç bölgesi konusundaki gelişmeleri de değerlendirdi.
Ortak devriye faaliyetleri yakın zamanda başlayacak
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, "ABD'li yetkililer sürecin hızlanması için atmaları gereken adımları atmaya başladılar. Gaziantep'te devam eden ortak eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve Menbiç civarında yakın bir zamanda ortak devriye faaliyetleri başlayacak" dedi.
ABD ve Türkiye, Haziran ayında Menbiç için bir yol haritası üzerinde anlaşmıştı. Anlaşmaya göre YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.
Kaşıkçı cinayetiyle ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak
Kalın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olaraksa "Konu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir konu değildir. Türkiye, burada uluslararası hukuk çerçevesinde kendi milli hukuk kuralları çerçevesinde olayın aydınlatılması için gerekli adımları atmaktadır” dedi.
“Sayın Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi son derece nettir” diyen Kalın, “Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak" diye konuştu.
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