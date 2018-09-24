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Kalın, BM'de ''Cengiz Aytmatov'' sergisinin açılışına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 21:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BM'de ''Cengiz Aytmatov'' sergisinin açılışına katıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un eserlerinin yer aldığı sergisinin açılışına katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezindeki Dag Hammarskjold Kütüphanesi'nde Kırgızistan, Türkiye ve Rusya'nın ev sahipliğinde ''Cengiz Aytmatov'' sergisi açıldı.

Kalın, burada yaptığı konuşmada, serginin açılışına çok istemesine rağmen katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini söyledi.

Cengiz Aytmatov'un Türk kültürü, edebiyatı ve tarihinde çok önemli bir isim olduğuna dikkati çeken Kalın, Aytmatov'un eserlerinin Orta Asya geleneklerini temsil ettiğini ve bu geleneklerin Kırgızistan dışında daha geniş coğrafyalarda paylaşıldığını ifade etti.

Kalın, eserleri 170'den fazla dile çevrilen Aytmatov'un sadece ünlü bir yazar değil aynı zamanda çok başarılı bir diplomat olduğunu ve 20 yıl ülkesine büyük hizmetler verdiğini anlattı.

İbrahim Kalın, daha sonra Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ile sergiyi gezdi.

Aytmatov'un ''Kırmızı Eşarp'' adlı romanından sinemaya uyarlanan "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin afişleri ve Cengiz Aytmatov'un 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile çekilen bir fotoğrafı da sergide yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Aytmatov Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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