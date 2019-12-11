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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 19:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 2019'un son kabine toplantısı sonrası basın açıklaması yapıyor. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Kalın'ın açıklamalarından satır başları:

Biraz sonra Cumhurbaşkanımızın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi olacak Suriye’deki gelişmeleri Fırat’ın doğusundaki gelişmeleri, hem de İdlib’deki son durumu Cumhurbaşkanımız detaylı bir şekilde ele alacak. Libya’daki gelişmeler önem arz ediyor. Bu konuları da Sayın Putin ile görüşecekler.

Mültecilerin dönüşü, BM'nin belirlediği üç ana kritere göre olacak. Güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşler sağlanacak.

Ayrıntılar geliyor...

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Cumhurbaşkanı Erdoğan putin

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