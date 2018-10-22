HABER

Kalın: "(Danıştay'ın Öğrenci Andı kararı) Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 18:22 | Son Güncelleme

Kalın: "(Danıştay'ın Öğrenci Andı kararı) Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacağız."


PARTNERÜnlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...Ünlü model seksi Cadılar Bayramı kostümüyle benzinciye gidince...
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu
GÜNCELLEME 2 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiGÜNCELLEME 2 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç plakaları değişiyor!

Araç plakaları değişiyor!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun'dan kritik uyarı: Sıcaklık 12 derece birden...

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Nagehan Alçı'dan 'öğrenci andı' kararıyla ilgili çok sert ifadeler

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Bahçeli'den Erdoğan'a 'af' yanıtı: Partimizi zan ve töhmet altında bırakmak asla doğru değildir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

İşte Türkiye'deki Suriyeli gerçeği! Oy kullanıyorlar mı?

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Can'ın cenazesinde sözün bittiği an

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk davasında karar çıktı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.