Kalın: ‘DEAŞ’la Mücadele Sadece Türkiye’nin Sorumluluğunda Değil’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Planı Harekatı’nın planlandığı gibi devam edeceğini belirterek, “PKK uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır. Kürt kardeşlerimizle terör örgütünü ayrı tutuyoruz. DEAŞ ile mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye uğratmayacağız. YPG’nin rejimle nasıl işbirliği içine girdiğini görüyoruz. DEAŞ ile mücadele sadece Türkiye'nin sorumluluğunda değil. Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır” açıklaması yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı’nın değerlendirildiğini söyledi. Kalın, “Öncelik her şeyden önce sahadaki askerimizin güvenliğidir. Barış Pınarı Harekatı eş zamanlı olarak birçok oyunu bozmuştur, çıkarttıkları gürültü bu nedendendir. Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye’deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır” dedi.

IŞİD’le mücadele faturasını Türkiye’ye yıkma girişimini kabul etmeyeceklerini kaydeden Kalın, “Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatı’dır. Demografik yapıyı bozan YPG/PYD’nin kendisidir. Harekat hedefe ulaşana kadar hız kesmeden devam edecektir. Hedefimiz sınırımızı terörden tamamıyla temizlemektir. Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli’ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyon Suriyeli bakımını üstleniyoruz. Bu Suriye’nin nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı?” ifadesini kullandı. Rusya’nın Türkiye’nin hassasiyetlerini bildiğini de belirten Kalın, PYD-YPG’nin Amerikan bayrağı yerine Rus bayrağıyla bir başka ülke kontrolu altına girmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Kalın, Türkiye’nin Şam rejimiyle herhangi bir şekilde görüşme yürütmediğini de sözlerine ekledi. “İncirlik’in statüsünde şu anda değişiklik yok” Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’le görüşeceğini de söyleyen Kalın, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararına karşılık Adana’daki İncirlik Üssü’yle ilgili bir karşı hamle olup olmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı. Kalın, “İncirlik Üssü'nün statüsüyle ilgili şu anda bir değişiklik öngörülmüyor” ifadesini kullandı.