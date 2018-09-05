HABER

Kalın: Erdoğan Almanya’daki Türklere seslenmek istiyor

05.09.2018 21:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erdoğan’ın Almanya ziyaretine yönelik hazırlıklar yapmak üzere Berlin’e geldi.

Kalın: Erdoğan Almanya’daki Türklere seslenmek istiyor

Kalın, Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere hitaben konuşma yapması için yer aradıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül sonunda Almanya’nın başkenti Berlin’e yapacağı devlet ziyareti sırasında, ülkede yaşayan Türklere hitaben bir konuşma yapmak istediği belirtiliyor. Erdoğan’ın Almanya ziyaretine hazırlık amacıyla Berlin’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Cumhurbaşkanı için, Almanya’ya geldiği zaman Türk kökenlilerle buluşması da son derece normal” şeklinde konuştu.

Sözcü Kalın, bugün Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın böyle bir etkinlik için Alman tarafı ile mutabakat oluşturmak istediğini vurguladı. Böyle bir “etkinlik için yer arama çalışmalarımız sürüyor” diyen Kalın, olası etkinliğin Berlin veya Köln’de düzenlenebileceğini söyledi.

İlişkilerde “geleceğe bakmalıyız”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’de geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk-Alman ilişkilerinde yaşanan gerginliği geride bırakmak istediğini söyledi. “Geleceğe bakmalıyız” diyen Kalın, bu niyetle Almanya’ya geldiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28-29 Eylül’de Berlin’e yapacağı ziyaretin programına ilişkin bilgi veren Kalın, Erdoğan’ın Başbakan Angela Merkel ile iki görüşme gerçekleştireceğini söyledi. Erdoğan ve Merkel’in 28 Eylül’de çalışma yemeğinde biraraya geleceklerini kaydeden Kalın, ikinci görüşmenin 29 Eylül’de planladığını belirtti. Kalın, bunun yanı sıra Erdoğan’ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Erdoğan'ın onuruna vereceği yemeğe katılmasının ve Steinmeier ile bir görüşme yapmasının planlandığını dile getirdi. Kalın, Erdoğan’ın Steinmeier ile birlikte Almanya’da yaşayan bazı Türklerle biraraya geleceği bir etkinliğin düzenlenmesini de istediğini sözlerine ekledi.

Gabriel: Erdoğan gerilim yaratmak için gelmiyor

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerde yakınlaşma sağlamaya çalışacağı görüşünde olduğunu ifade etti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, “Türk Cumhurbaşkanı'nın gerilim yaratmak için geldiğine inanmıyorum” dedi. Hannover’de Alman-Rus ilişkilerine ilişkin bir kitabın tanıtımında konuşan Gabriel, Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin, Türkiye’nin ekonomi ve dış politikada zor günler yaşadığı bir dönemde gerçekleşeceğini hatırlattı. Eski Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Almanya arasında yeniden yakınlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağı konusunda ise bir şey söyleyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’daki Türklere hitaben bir konuşma yapma planlarını da değerlendiren Gabriel, Almanya’daki Türklerin Erdoğan’ı kendi cumhurbaşkanları olarak gördüğüne işaret etti. Gabriel, “Bunun neden böyle olduğu sorusu, Türk göçmenleri kabul ederken neyi yanlış yaptık sorusu ile bağlantılı” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan Türklere hitaben konuşma yapması ülkede daha önce tartışmalara yol açmıştı. Türkiye’de geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk hükümet yetkililerinin etkinliklerine izin verilmemesinin ardından yaşanan gelişmeler iki ülke arasındaki ilişkilerde de gerginliğe yol açmıştı.

dpa/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERKadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?Kadınlarda ağrılı cinsel ilişki neden olur?
Kabil’de Bombalı SaldırılarKabil’de Bombalı Saldırılar
ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendiABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Malezya Başbakanı Mahathir'den ilginç açıklama: Malezya olmasa dünya nüfusu patlama yapardı

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Akıl almaz ceza! Malezya'da iki eşcinsel kadın herkesin içinde...

Akıl almaz ceza! Malezya'da iki eşcinsel kadın herkesin içinde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendi

ABD Başkanı Donald Trump'ı çıldırtan kitap! Yazara sosyal medyadan çok sert yüklendi

Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması!

Rusya'dan son dakika İdlib açıklaması!

ABD'de havalimanında büyük panik! Uçak karantinaya alındı, polis ve ambulanslar etrafını sardı!

ABD'de havalimanında büyük panik! Uçak karantinaya alındı, polis ve ambulanslar etrafını sardı!

Adliyeye götürülürken göbek attı

Adliyeye götürülürken göbek attı

Büyük soygun! Paha biçilemiyor!

Büyük soygun! Paha biçilemiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.