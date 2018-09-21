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Kalın: "(Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) Muhtemelen ABD dönüşü tekrar böyle bir gündemimiz olabilir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:47 | Son Güncelleme

Kalın: "(Erdoğan-Bahçeli görüşmesi) Muhtemelen ABD dönüşü tekrar böyle bir gündemimiz olabilir."


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