HABER

Kalın: Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır'da idam edilen 9 kişinin fotoğrafını paylaşarak, "Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sisi rejiminin idam ettiği dokuz genç.

Kalın: Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır'da idam edilen 9 kişinin fotoğrafını paylaşarak, "Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sisi rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamasında, "Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sis rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı" ifadelerine yer veren Kalın'ın paylaştığı görselde, idam edilen 9 kişinin fotoğrafları yer aldı.

FOTOĞRAFLI

Görüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadıGörüntüsünü değiştirmek için 70.000 TL harcadı
Bakan Ersoy, Ani Ören Yeri’nde incelemelerde bulunduBakan Ersoy, Ani Ören Yeri’nde incelemelerde bulundu
Bakan Kurum: CHP'nin bıraktığı iz; çöp, çamur, çukur belediyeciliğidirBakan Kurum: CHP'nin bıraktığı iz; çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Diğer Haberler
Ankara'da kritik gün! İşte ilk tur oylama sonuçları

Ankara'da kritik gün! İşte ilk tur oylama sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında Kaşıkçı cinayeti açıklaması!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Bahçeli: Beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Korumasının getirdiğini görünce mitinge ara verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama: Bu Türkiye gerçeğidir

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti, o vatandaş tepki gösterdi! 'İntiharı bile düşündüm...'

Kılıçdaroğlu fotoğrafını göstermişti! 'İntiharı bile düşündüm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.