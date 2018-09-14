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Kalın: Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 19:51 | Son Güncelleme

Cansel KİRAZ - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA  - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Özellikle İdlib'e yapılacak bir saldırının sonuçlarının çok ağır olacağı, hem insani krizlere yol açacağı hem yeni bir göç dalgasına neden olacağı, hem de devam etmekte olan siyasi süreçleri dinamitleyeceğine dair genel bir mutabakat var" dedi.

Cansel KİRAZ - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Özellikle İdlib'e yapılacak bir saldırının sonuçlarının çok ağır olacağı, hem insani krizlere yol açacağı hem yeni bir göç dalgasına neden olacağı, hem de devam etmekte olan siyasi süreçleri dinamitleyeceğine dair genel bir mutabakat var" dedi.

Türkiye, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve için hazırlık toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ev sahipliğinde Dolmabahçe Sarayı çalışma ofisinde düzenlenen toplantı saat 14.00'da başladı ve yaklaşık 4 saat sürdü. Rusya'yı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başdanışmanı Yuri Ushakov, Almanya'yı Başbakanı Angela Merkel'in ulusal güvenlik danışmanı Jan Hecker ve Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un diplomasi başdanışmanı Philippe Etienne'nin katıldığı toplantının ardından İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Kalın, toplantıda Suriye merkezli müzakerelerin olduğunu belirterek, "İdlib'de son dönemde yaşananları detaylı bir şekilde ele aldık. İdlib hassasiyetini korumaya devam ediyor. Bu konuda mutabakat söz konusu. Özellikle İdlib'e yapılacak bir saldırının sonuçlarının çok ağır olacağı, hem insani krizlere yol açacağı hem yeni bir göç dalgasına neden olacağı, hem de devam etmekte olan siyasi süreçleri dinamitleyeceğine dair genel bir mutabakat var. Felaketi önlemeye dönük ne tür adımlar atabiliriz, bunları değerlendirme imkanımız oldu. Herkesin ortak kanaati çözümün askeri değil siyasi olması. Birleşmiş Milletler çatısı altında devam eden Cenevre sürecinin desteklenmesi, Astana platformunun desteklenmesi ve devam eden başka inisiyatifler var bunların da Cenevre sürecine tanzim edilmesi konusunda genel fikir birliği oluştu" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü Soçi'ye yapacağı ziyaret ve Putin ile yapacağı görüşmeye dikkat çekerek, "Bu konu öncelik almış durumda. Bunu aslında daha ileri bir tarihte yapacaktık ama pazartesi olması daha iyi. Geçen hafta Tahran'da, Sayın Cumhurbaşkanımız, İdlib'e yönelik yeni bir saldırı olmaması için çok yoğun çaba göstermişti. Bu çabanın devamı olarak biz bugünkü toplantıyı gerçekleştirdik. Pazartesi de bu müzakerelerimiz devam edecek. Bizim orada 12 tane gözlem noktamız var. Askerlerimizin güvenliği açısından da İdlib'deki insani durumun kontrol altında tutulması açısından da, mevcut statünün korunması önem arz ediyor. Biz Türkiye olarak da bu görüşümüzü ifade ettik" şeklinde konuştu.

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