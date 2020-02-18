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  4. Kalın: ‘İdlib’e Askeri Sevkiyatımız Devam Edecek’

Kalın: ‘İdlib’e Askeri Sevkiyatımız Devam Edecek’

18.02.2020 22:15 | Son Güncelleme

Türk ve Rus heyetlerin İdlib'le ilgili görüşmeleri sürerken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek" diye konuştu. Kalın, "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi" dedi

Kalın: ‘İdlib’e Askeri Sevkiyatımız Devam Edecek’

Türk ve Rus heyetlerin İdlib konusundaki görüşmelerinin devam ettiği sırada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek" diye konuştu. Kalın, "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi" dedi.

Kalın, "İdlib'de askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diye ekledi.

Türkiye Rusya’nın rejim güçlerine sağladığı destekle Soçi’de varılan ateşkesin ihlal edilmesine katkıda bulunduğunu savunuyor. Rusya ise TSK’nın rejim güçlerine karşılık vererek ateşkesi ihlal ettiği iddiasında bulunuyor.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’i muhaliflerden temizlemeye çalışan rejim güçlerinin son bir buçuk ayda yoğunlaştırdığı operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bölgedeki gözlem noktalarına kadar yayılmış durumda. Rejim güçlerinin saldırılarında bir haftada 13 Türk askeri hayatını kaybetmişti. Rus ve Türk heyetler İdlib konusunda temaslarını sürdürüyor ancak görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.

Kalın, "Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik" açıklamasında bulundu.

“Gezi sürecinin Türkiye’ye zarar verdiğini unutmayalım”

Gezi davası kararıyla ilgili de yorum yapan Kalın, "O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım" ifadesini kullandı.

İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi Parkı davasında aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da olduğu 9 sanığın beraatine karar verilmişti. Karardan kısa süre sonra Kavala hakkında bu kez de 15 Temmuz soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

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