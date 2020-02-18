Kalın: ‘İdlib’e Askeri Sevkiyatımız Devam Edecek’

Türk ve Rus heyetlerin İdlib konusundaki görüşmelerinin devam ettiği sırada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek" diye konuştu. Kalın, "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi" dedi.

Kalın, "İdlib'de askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diye ekledi.

Türkiye Rusya’nın rejim güçlerine sağladığı destekle Soçi’de varılan ateşkesin ihlal edilmesine katkıda bulunduğunu savunuyor. Rusya ise TSK’nın rejim güçlerine karşılık vererek ateşkesi ihlal ettiği iddiasında bulunuyor.

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’i muhaliflerden temizlemeye çalışan rejim güçlerinin son bir buçuk ayda yoğunlaştırdığı operasyonu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bölgedeki gözlem noktalarına kadar yayılmış durumda. Rejim güçlerinin saldırılarında bir haftada 13 Türk askeri hayatını kaybetmişti. Rus ve Türk heyetler İdlib konusunda temaslarını sürdürüyor ancak görüşmelerden henüz sonuç çıkmadı.