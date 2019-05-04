Kalın: İsrail, yeni bir saldırganlık örneği gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazze'de Anadolu Ajansı'nın ofisinin bulunduğu binanın vurulmasını, Twitter'dan yaptığı açıklama ile kınadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Amacın, İsrail'in yeni suçlarını örtbas etmek olduğu açıktır. Anadolu Ajansı'na geçmiş olsun" dedi.

ANKARA, (DHA)

