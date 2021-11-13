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Kalın: İstikrar gücü olarak Libya'dayız

13.11.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AFP ile özel mülakatında Libya ve Belarus konularına ilişkin açıklamalar yaptı.

Macron'a yanıt veren Kalın, Türkiye'nin Libya'da "istikrar gücü" olarak bulunduğunu söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ve Rusya'nın paralı askerlerini Libya'dan çekmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarına Türkiye'den yanıt geldi.

Fransız haber ajansı AFP ile özel bir mülakat gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yabancı askerlerin Libya'dan çekilmesini en önemli konu olarak görmenin yanlış olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Libya'nın siyasi sürecinde, seçimlerde ve ekonomik konularda desteğe ihtiyacı olduğunu belirten Kalın, "Bizim Libya'daki askeri varlığımız Libya ordusunu eğitme amacı taşıyor" diye konuştu. Kalın, "Biz istikrar gücü olarak Libyalı insanlara yardım etmek için oradayız. Güvenlik açısından önceliğimiz birleşik Libya Ulusal Ordusu'nun kurulmasına yardımcı olmak" dedi.

Paris'te düzenlenen Libya zirvesinde bir konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, paralı askerlerin çekilmesine yönelik planın derhal yürürlüğe konması gerektiğini belirtmişti. "Paralı askerlerin çekilmesi planı hayata geçirilmeli. Rusya ve Türkiye paralı askerlerini gecikme olmaksızın çekmeli" diyen Macron, Libya'da Halife Hafter için savaşan 300 paralı askerin çekilmesini "bir ilk adım" olarak memnuniyetle karşıladığını söylemişti.

"THY'yi suçlamak yanlış"

İbrahim Kalın, binlerce düzensiz göçmenin Polonya'ya geçmek için beklediği Polonya-Belarus sınırındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda da bulundu. Kalın AFP ile mülakatında, sınırda yaşananlar için Türkiye'yi ve Türk Hava Yolları'nı (THY) suçlamanın da "yanlış" olduğunu ifade etti. Sınırda yaşanan göçmen krizi ile ile Türkiye'nin hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıklayan Kalın, "Seyahat edenler Belarus'a, oradan da Litvanya, Polonya ve diğer AB ülkelerine gidiyor. Bunun için Türkiye'yi veya THY'yi suçlamak yanlıştır" dedi.

Göçmenlerin yasa dışı şekilde Belarus'a taşındığı iddialarıyla gündeme gelen Türkiye, dün Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışını durdurmuştu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Belarus’a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarının uçaklara alınmayacağını duyurdu.

AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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