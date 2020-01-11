-
-
HABER
-
Güncel
-
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.
GÜNCEL
HABERLERİ
|
11.01.2020 12:41 |
Son Güncelleme
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönüşü için ABD ile yapılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölge tesisinin nihayete erdirilmesinin gerekliliği vurgulandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum