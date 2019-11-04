HABER

Kalın: Kara propagandaya karşı dikkatli olunmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 20:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Barış Pınarı Harekâtı'na yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Kalın: Kara propagandaya karşı dikkatli olunmalı

Kalın, "PKK ile mücadelenin IŞİD ile mücadeleyi zaafa uğrattığını söylemenin, PKK'ya kol kanat germek olduğunu" savundu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekâtı'nı değerlendirdiği açıklamasında, "Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru, hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları büyük oranda ortadan kaldırdıklarını" ifade etti.

Kalın, harekata ilişkin bir "kara propaganda faaliyeti" yürütüldüğünü belirterek, bu tür faaliyetlere karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tel Tamir kasabasının, Türkiye'nin harekât alanı dışında olduğunu ve oradaki kontrolün YPG'de olduğunu belirtti.

YPG'yi Tel Tamir'deki saldırılardan sorumlu tutan Kalın, "Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü, "Terör unsurları alan kaybettikçe paniği de artıyor. Teröristler kara propaganda oyunu oynamaya çalışıyor" diye konuştu. Kalın, bu kapsamda "kiliselere de atış yapıldığını ve bunun tahrik unsuru olarak kulanıldığını" sözlerine ekledi.

IŞİD ile mücadeleye zarar veriyor iddialarına yanıt

İbrahim Kalın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik harekâtla, IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleyi zarar veriyor yönündeki uluslararası eleştirilere de yanıt verdi. Kalın, "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı ve PKK ile mücadelesi, DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor' iddialarını ortaya atmak, bu terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir" dedi.

Kalın, terörizme karşı küresel işbirliği yapılması gerektiğini savunarak, Türkiye'nin yakaladığı IŞİD'lilerin ülkelerine iade edildiklerini ancak söz konusu kişilerin serbest bırakıldıklarını ve terör eylemine katıldıklarını kaydetti.

Ziyaret talebi bizden gitmemiştir

Kalın, Cumurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyeretine ilişkin de, "Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir" ifadesinde bulundu.

Kalın, "Bu ziyaretten amacımız Washington'a gitmiş olmak değil, tam tersine ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir" dedi.

DW,DHA/GA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERÜnlü yıldızdan olay paylaşım!Ünlü yıldızdan olay paylaşım!
Gıda zehirlenmelerine yabancı ot açıklamasıGıda zehirlenmelerine yabancı ot açıklaması
MSB: Rasulayn'daki Allouk Su Tesisi'nde keşif faaliyetleri yapıldıMSB: Rasulayn'daki Allouk Su Tesisi'nde keşif faaliyetleri yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'nün medya davasında karar çıktı: Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a tahliye

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Emine Bulut davasında gerekçeli kararın detayları! 'Canavarca histen söz edilemez'

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Son dakika! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.