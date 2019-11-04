Kalın: Kara propagandaya karşı dikkatli olunmalı

Kalın, "PKK ile mücadelenin IŞİD ile mücadeleyi zaafa uğrattığını söylemenin, PKK'ya kol kanat germek olduğunu" savundu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekâtı'nı değerlendirdiği açıklamasında, "Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru, hatta bir terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları büyük oranda ortadan kaldırdıklarını" ifade etti.

Kalın, harekata ilişkin bir "kara propaganda faaliyeti" yürütüldüğünü belirterek, bu tür faaliyetlere karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Tel Tamir kasabasının, Türkiye'nin harekât alanı dışında olduğunu ve oradaki kontrolün YPG'de olduğunu belirtti.

YPG'yi Tel Tamir'deki saldırılardan sorumlu tutan Kalın, "Normalde burada bir çatışma olmaması gerekirken, buraya YPG'nin mevzilenmek, konuşlanmak suretiyle hem bizim askerlerimize hem de Suriye Milli Ordusu'na taciz atışları yaptığını, askerlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü, "Terör unsurları alan kaybettikçe paniği de artıyor. Teröristler kara propaganda oyunu oynamaya çalışıyor" diye konuştu. Kalın, bu kapsamda "kiliselere de atış yapıldığını ve bunun tahrik unsuru olarak kulanıldığını" sözlerine ekledi.