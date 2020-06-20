Kalın: Libya'da ateşkes için Hafter Sirte'den çekilmeli

Libya'daki taraflar arasında barış anlaşmasının imzalandığı 2015 yılındaki duruma geri dönülmesi gerektiğini belirten İbrahim Kalın, UMH'nin de bunu desteklediğini kaydetti. Hafter'e bağlı milislerin stratejik bölgeleri "meşru hükümete" karşı atış rampası olarak kullandığını dile getiren Kalın, yürüttükleri savaşın maliyetini karşılamak için bu bölgelerdeki petrol kaynaklarını da kullandıklarını sözlerine ekledi.

Kalın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) görüşünü desteklediğini belirterek, Libya'da "kalıcı ateşkesin" sağlanması için General Hafter'e bağlı milislerin Sirte ve Cufra kentlerinden çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, Hafter'in Libya'da "kazanmasının mümkün olmadığını" belirtti.Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için General Halife Hafter'a bağlı milislerin stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra'dan çekilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransız haber ajansı AFP'ye Libya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

UMH Başbakanı Fayiz es Serrac'a destek veren Türkiye, gönderdiği insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus'u ele geçirmeye çalışan Hafter'i püskürtmesine yardım ediyor.

"Fransa NATO'nun güvenliğini tehlikeye atıyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa'yı da NATO'nun güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı. Libya'da Türkiye'nin meşru hükümeti desteklediğini belirten Kalın, Fransa'nın ise meşru olmayan "savaş baronunu" desteklediğini ve NATO'nun, Akdeniz'in ve Kuzey Afrika'nın güvenliği ile Libya'nın siyasi istikrarını tehlikeye attığını söyledi.

Çavuşoğlu: Hafter'in kazanması mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Libya'da General Hafter'in kazanmasının mümkün olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliği sonrasındaki basın toplantısında Libya ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Libya sorununa çözüm için Türkiye'nin uluslararası düzeyde çaba gösterdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti" dedi.