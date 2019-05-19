Kalın, liderlerin buluştuğu kareyi paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenleri'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve muhalefet partilerinin genel başkanlarının birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Kalın, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi'nin birlikte çekilen fotoğrafının altına şu mesajı yazdı:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'dan güzel bir kare."

