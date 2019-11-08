Kalın: Londra'daki NATO Toplantısı'ndan Suriye Zirvesi Yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için Dörtlü Zirve'yi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı” açıklamasında bulundu.

Kalın, bugün İstanbul’da Mabeyn Köşkü’nde İngiltere, Fransa ve Almanya heyetleriyle Suriye konusunda ön görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Barış Pınarı Harekatı sonrasında Suriye’deki süreci ele almak için daveti olduğunu hatırlatarak buna ilişkin ön değerlendirmeyi yaptıklarını kaydetti.

Kalın, “Cumhurbaşkanımız da alternatif yer olarak bu toplantının, İstanbul'da yahut Şanlıurfa'da yahut Gaziantep'te yapılmasının daha isabetli olacağını söylemişti. Biz hala bu görüşteyiz çünkü Suriye meselesi, mülteciler meselesi Türkiye'nin içinde yanı başında yaşanan bir hadise. Bunun doğru adresinin de burası olduğu kanaatindeyiz, ama çeşitli gerekçelerle toplantının NATO Zirvesi'ne kadar yapılamayacağı anlaşıldı. Bunun üzerine Londra'da 3-4 Aralık'ta yapılacak olan NATO Zirvesi marjında bu dörtlü zirvenin yapılmasında mutabık kalındı. Biz de bugün toplantının gündemini ele aldık. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'nın sunduğu fırsatlar, mültecilerin geri dönüşü, güvenli bölgenin kurulması ve bundan sonraki siyasi süreçle ilgili neler yapılabileceği konusunu detaylı bir şekilde ele aldık” dedi.

