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Kalın: "Münbiç yol haritası önemli bir anlaşma, biz buna sadığız, gereğini yapacağız. Fakat eş zamanlı olarak Amerikan yönetiminin YPG ve PYD ile angajmanının devam ediyor olması bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2018 12:37 | Son Güncelleme

Kalın: "Münbiç yol haritası önemli bir anlaşma, biz buna sadığız, gereğini yapacağız. Fakat eş zamanlı olarak Amerikan yönetiminin YPG ve PYD ile angajmanının devam ediyor olması bizim için ciddi bir endişe kaynağıdır."


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