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Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.
Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.
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17.01.2020 00:23 |
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Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.
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