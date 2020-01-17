HABER
  4. Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 00:23 | Son Güncelleme

Kalın-O'Brien görüşmesinde Libya'da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama... Donma tehlikesi geçirip, ölümden döndü ama...
Halep’te sivil savunma ekipleri moloz yığını altında kalan çocuğu böyle kurtardıHalep’te sivil savunma ekipleri moloz yığını altında kalan çocuğu böyle kurtardı
Libya’da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 6 ölüLibya’da Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 6 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel harekat polisleri de katıldı! Ateş etmek isteyince...

Özel harekat polisleri de katıldı! Ateş etmek isteyince...

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

Horozun intikamı! Postacı taş attı, neye uğradığını şaşırdı

Postacı neye uğradığını şaşırdı

Trump'ın kaderini belirleyecek süreç resmen başladı! Yemin ettiler

Süreç resmen başladı! Trump'ın kaderi artık onların elinde

Murat Ongun ve Muhammet Kaynar arasında tartışma! Sosyal medyadan birbirlerine girdiler!

Ongun ve Kaynar sosyal medyada birbirine girdi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.