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Kalın: "Orta Vadeli Program önümüzdeki birkaç hafta içerisinde açıklanacak, ekonomik üretimle, dengelerle ilgili önemli bir yol haritası oluşturacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 18:52 | Son Güncelleme

Kalın: "Orta Vadeli Program önümüzdeki birkaç hafta içerisinde açıklanacak, ekonomik üretimle, dengelerle ilgili önemli bir yol haritası oluşturacak"


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