Kalın: “PKK’yı terör örgütü kabul ettikten sonra Suriye koluna destek vermek terör örgütüne destek vermektir”

“Biz bu terör örgütünün her koluna, her rengine karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz”

PKK’yı kağıt üzerinde terör örgütü olarak tanımlamanın tek başına yetmediğini, pratikte ne yapıldığının önemli olduğunu kaydeden Kalın, “Pratikte somut adımlar görmek istiyoruz. Onlar bu adımları atsalar da atmasalar da biz bu terör örgütünün her koluna, her rengine karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde terör örgütünün sınırlarımızdan uzaklaşması bu mücadelenin bittiği veya durakladığımız anlamına gelmez ” ifadelerini kullandı.

Kalın, “Türk askeri PKK-YPG’ye karşı barış Pınarı Harekatını başlattığında ortalığı birbirine katanlar bilmelidir ki, o Türk askeri sayesinde bugün İdlib’de nispi bir barış ve güven ortamı vardır. Bizim 12 tane askeri gözlem noktamız orada olmasaydı bugün belki yepyeni bir insani kriz ile karşı karşıya bulunacaktık. İdlib’de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere vurduğu darbeyi bir insani kriz veya DEAŞ’la mücadelede zaaf olarak taktim etmelerinin lafügüzaftan ibaret olduğunu ifade etmek isterim” açıklamasında bulundu.