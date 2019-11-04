Kalın: “PKK’yı terör örgütü kabul ettikten sonra Suriye koluna destek vermek terör örgütüne destek vermektir”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “PKK’yı bir terör örgütü olarak kabul ettikten sonra bunun Suriye kolunu desteklemek, finansa etmek, silahlandırmak bu terör örgütüne destek vermek demektir. FETÖ terör örgütü ile ilgili olarak hiçbir cümlenin zikredilmemesi, başka raporlarda da kovuşturmalara uğramış mağdur dini bir grup gibi taktim edilmesi de bu terör örgütünün kimlerin maşası olduğuna dair bize açık seçik fikir vermektedir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Sözcü İbrahim Kalın, önemli açıklamalarda bulundu. 17. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Barış Pınarı Harekatı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığını söyleyen Sözcü İbrahim Kalın, Suriye dosyasının karmaşık ve büyük bir dosya olduğunu belirterek, bu zamana kadar teröristlerden temizlenen bölgenin genişliği düşünüldüğünde bunun hem Türkiye’nin sınır güvenliği hem de Suriye tarafında yaşayan insanların güvenliği açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi. Terörle mücadelenin sadece noktasal bir süreç olmadığının altını çizen Kalın, Barış Pınarı Harekatı’nın terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları büyük ölçüde ortadan kaldırdığını belirtti, buna rağmen teyakkuz halinin devam ettiğini söyledi.

Kalın, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmalarına ilişkin birer sunum yapıldığını açıkladı.

YPG terör örgütünün çıkmayı reddettiği yerlerde zaman zaman saldırıların olduğunu ifade eden Kalın, “Bugün de bir şehidimiz var. El yapımı bir patlayıcının patlatılması sonucunda bir uzman çavuşumuz şehit oldu. Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu tür tuzaklara karşı biz teyakkuz halinde olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Belki de cümleyi tersinden kurmak lazım, belki de hayret etmemek lazım”

Batılı ülkelerin terör örgütünün kara propagandasına inandıklarını belirten Kalın, “Belki de cümleyi tersinden kurmak lazım, belki de hayret etmemek lazım. Kendi besledikleri terör unsurları sahada alan kaybettikçe, kendisinin öfkesinin, paniğinin arttığını da görüyoruz. Barış Pınarı Harekatına verilen tepkilerin dozunun da doğrudan duyulan bu rahatsızlıkla olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz” diye konuştu.

PYD-YPG terör örgütünün yaptığı taciz saldırılarının amacının karşı mukabeleyi harekete geçirmek olduğunu belirten Kalın, “Bunun neticesinde de bütün dünyaya ‘Türkler ve onların desteklediği Suriye Milli Ordusu Hristiyan azınlığı hedef alıyor’ diye bir propaganda oyunu oynamaya çalışıyorlar. Biz bu oyunu gördüğümüz için ilgili muhataplara bütün detayları ile anlattık. Kiliseleri dahi kullanarak bu atışların yapıldığını, bir tahrik unsuru olarak kullanıldığını ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Mülteci meselesinin sadece Türkiye’nin meselesi olmadığını, DEAŞ ve diğer terör örgütleri ile mücadelenin sadece Türkiye’nin meselesi olmadığını söyleyen Kalın, “Türkiye’ye yönelik bu tür eleştirileri dile getiren ülkelerin öncelikle külfet paylaşımı konusunda ne yapacaklarına dair kafalarındaki fikirleri paylaşmaları isabetli olacaktır” dedi.

Kalın, “Suriye’de demokratik meşruiyeti olan, kuşatıcı, şeffaf bir yönetimin iş başına gelmesi için mutlak suretle Suriye halkının özgür bir şekilde sandığa yansıtması büyük önem taşıyor” diye konuştu.

“ABD’nin nasıl bir çifte standart içinde olduğunu göstermektedir”

ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 yılına ait terörizmle mücadele raporuna tepki gösteren Kalın, “Bu raporda PKK terör örgütü zikredilirken, Suriye kolu olan PYD-YPG’nin zikredilmemesi, FETÖ terör örgütüne hiçbir atıf yapılmaması terörle mücadele konusunda ABD’nin nasıl bir çifte standart içinde olduğunu göstermektedir. ‘Bana dokunursa terör kötüdür, küresel bir acil sorundur’ yaklaşımı, ‘bana dokunmuyorsa başka ülkelerin sorunudur’ bakış açısı kabul edilemez. PKK’yı bir terör örgütü olarak kabul ettikten sonra bunun Suriye kolunu desteklemek, finansa etmek, silahlandırmak bu terör örgütüne destek vermek demektir. Terör örgütünün mensubu olan bir kişiyi bir savaş kahramanı gibi, demokratik meşruiyeti olan bir aktör gibi taktim etmek, Washington’a davet edileceğini ifade etmek, terörle mücadele katkı verdiğini ileri sürmek teröre destek vermekten başka bir şey değildir. FETÖ terör örgütü ile ilgili olarak hiçbir cümlenin zikredilmemesi, başka raporlarda da kovuşturmalara uğramış mağdur dini bir grup gibi taktim edilmesi de bu terör örgütünün kimlerin maşası olduğuna dair bize açık seçik fikir vermektedir” şeklinde konuştu.

“Biz bu terör örgütünün her koluna, her rengine karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz”

PKK’yı kağıt üzerinde terör örgütü olarak tanımlamanın tek başına yetmediğini, pratikte ne yapıldığının önemli olduğunu kaydeden Kalın, “Pratikte somut adımlar görmek istiyoruz. Onlar bu adımları atsalar da atmasalar da biz bu terör örgütünün her koluna, her rengine karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde terör örgütünün sınırlarımızdan uzaklaşması bu mücadelenin bittiği veya durakladığımız anlamına gelmez ” ifadelerini kullandı.

Kalın, “Türk askeri PKK-YPG’ye karşı barış Pınarı Harekatını başlattığında ortalığı birbirine katanlar bilmelidir ki, o Türk askeri sayesinde bugün İdlib’de nispi bir barış ve güven ortamı vardır. Bizim 12 tane askeri gözlem noktamız orada olmasaydı bugün belki yepyeni bir insani kriz ile karşı karşıya bulunacaktık. İdlib’de askerimizi alkışlayanların Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlere vurduğu darbeyi bir insani kriz veya DEAŞ’la mücadelede zaaf olarak taktim etmelerinin lafügüzaftan ibaret olduğunu ifade etmek isterim” açıklamasında bulundu.