HABER

Kalın Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisiyle Görüştü

17.10.2019 19:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'da Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetle görüştü. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Barış Pınarı Harekatı, İdlib ve Menbiç gündemi özelinde stratejik konular görüşüldüğü açıklandı

Kalın Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisiyle Görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'da Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, Barış Pınarı Harekatı, İdlib ve Menbiç gündemi özelinde stratejik konular görüşüldü.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı’nın, Türkiye’nin ulusal güvenlik endişelerini giderme ve Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla yapıldığı vurgulandı.

PYD/PKK/YPG ve DAEŞ dahil tüm terör örgütlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi ve bu konuda Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı.

Toplantıda siyasi çözüm süreci ve anayasa komitesi çalışmaları konusunda kaydedilen gelişmeler de değerlendirildi."

Rus heyetiyle görüşmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD heyetini kabul etmesinin hemen öncesinde yapılması dikkat çekti. Görüşmede, geçen yıl Haziran ayında ABD ile Türkiye'nin yol haritası mutabakatına imza attığı ve birlikte devriye gezdiği ancak şimdi Rus ve Suriye hükümeti güçlerinin girmeye başladığı Menbiç ana gündem maddesiydi.

İdlib'de ise Türkiye'nin halihazırda 12 askeri kontrol noktası bulunuyor ancak buralara yönelik Suriye ordusuyla sıcak çatışma yaşanması ihtimaline karşı son olarak Rus askerlerince koruma devriyesi yapılmaya başlamıştı.

Rusya'nın uzun süredir Türkiye'den İdlib'de "terörist" olarak adlandırdığı radikal gruplar konusunda daha sert önlemler alınmasını istiyor. Bu noktada şimdi Türkiye'nin "terörist" kabul ettiği Menbiç'teki PYD-YPG unsurlarıyla ilgili Rusya'dan hangi taleplerde bulunmuş olduğu merak konusu.

Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki... Beyin gelişimine öyle bir etkisi var ki...
Erdoğan - Pence görüşmesi sona erdiErdoğan - Pence görüşmesi sona erdi
‘Trump Erdoğan’a Yazdığı Mektupla Övündü’ ‘Trump Erdoğan’a Yazdığı Mektupla Övündü’ 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Bülent Arınç'ın damadıyla ilgili flaş karar!

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Ticaret Bakanlığı e-ihale ile satıyor! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Makyajsız tanınmaz halde!

Makyajsız tanınmaz halde!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

Tarihi açıklama: Anlaşma yapıldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüler yayınlandı! 16 kez balistik füze ateşlediler

Görüntüler yayınlandı! 16 kez balistik füze ateşlediler

Beyaz Saray'dan açıklama: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Beyaz Saray: Türkiye'ye daha fazla yaptırım gelebilir!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Esad'dan ilk açıklama: Karşılık vereceğiz!

Rusya: Bölgeler Suriye hükümetinin kontrolüne verilmeli

Rusya: Bölgeler Suriye hükümetinin kontrolüne verilmeli

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

ABD'den ziyaret! Gözler Beştepe'de: Kritik görüşme sona erdi

Hollanda Başbakanı Rutte: NATO, Türkiye'siz yapamaz

Hollanda Başbakanı Rutte: NATO, Türkiye'siz yapamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.