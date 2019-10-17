Kalın Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisiyle Görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara'da Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Suriye'deki son gelişmeler ele alınırken, Barış Pınarı Harekatı, İdlib ve Menbiç gündemi özelinde stratejik konular görüşüldü.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı’nın, Türkiye’nin ulusal güvenlik endişelerini giderme ve Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla yapıldığı vurgulandı.

PYD/PKK/YPG ve DAEŞ dahil tüm terör örgütlerinin Suriye’nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi ve bu konuda Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı.

Toplantıda siyasi çözüm süreci ve anayasa komitesi çalışmaları konusunda kaydedilen gelişmeler de değerlendirildi."

Rus heyetiyle görüşmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD heyetini kabul etmesinin hemen öncesinde yapılması dikkat çekti. Görüşmede, geçen yıl Haziran ayında ABD ile Türkiye'nin yol haritası mutabakatına imza attığı ve birlikte devriye gezdiği ancak şimdi Rus ve Suriye hükümeti güçlerinin girmeye başladığı Menbiç ana gündem maddesiydi.