Kalın, Rusya'nın Suriye temsilcisi Lavrentyev ile görüştü

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu liderlerinin Suriye konusundaki etkin ve sürekli iletişimlerinin devam edeceğinin altı çizildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev’i Beştepe’de kabul etti. Heyetler arası gerçekleşen toplantıda Suriye’deki son gelişmeler masaya yatırıldı. Toplantıda Türkiye’nin ulusal güvenlik öncelikleri vurgulandı. Ayrıca, İdlib Mutabakatı’nın korunması, anayasa komisyonunun kurulması ve ilanı, Suriye'nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dâhil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye’nin yeniden inşaası konuları ele alındı.

ÜÇLÜ VE DÖRTLÜ ZİRVE ELE ALINDI

Öte yandan yakın zamanda yapılması öngörülen 'Suriye' konulu üçlü zirve (Türkiye, Rusya, İran) ve ardından gerçekleşecek dörtlü zirvenin (Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya) gündemi ve tarihleri değerlendirildi. Toplantıda; Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Suriye konusunda iki ülke iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine, vurgu yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu liderlerinin Suriye konusundaki etkin ve sürekli iletişimlerinin devam edeceğinin de altı çizildi.

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