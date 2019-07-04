Kalın: S-400’ler aktif olarak kullanılacak

Türkiye Rusya'dan sevkiyatını yapmaya hazırlandığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden ABD ile gerginlik yaşarken hem Türk hem de ABD'li yetkililerden art arda açıklamalar geliyor.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada S-400 sürecinde nihai aşamaya doğru hızla ilerlendiğini söyledi.

S-400'lerin teslimatının çok yakın bir tarihte başlayacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını belirten Kalın, "Bazı görüşler, bazı teoriler, senaryolar ortaya atılıyor. İşte getirilecek ama kullanılmayacak, kutusunda duracak, aktif hale getirilmeyecek... Biliyorsunuz bu ülkemizin hava savunma sistemi ihtiyacı, güvenliği ihtiyacı çerçevesinde hayata geçirilen bir projedir ve egemen bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti kararını vermiştir ve bunu da aktif olarak kullanacaktır” şeklinde konuştu.

S-400'lerin NATO savunma sistemine tehdit oluşturacak bir savunma sistemi olmadığını kaydeden Kalın, S-400'lerin nereye konuşlandırılacağı konusundaki çalışmayı Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve kuvvet komutanlıklarının birlikte yürüttüğünü söyledi.