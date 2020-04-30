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  4. Kalın: "S-400'lerin Konuşlandırılması Ertelendi Ama Bu Olacak"

Kalın: "S-400'lerin Konuşlandırılması Ertelendi Ama Bu Olacak"

30.04.2020 20:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin konuşlandırılmasının salgın nedeniyle ertelediğini ancak daha sonra yapılacağını söyledi

Kalın: "S-400'lerin Konuşlandırılması Ertelendi Ama Bu Olacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini konuşlandırmayı Corona virüsü salgını yüzünden ertelediğini ancak nihayetinde bunun yapılacağını söyledi.

Washington’daki düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi’nin internet üzerinden düzenlediği bir toplantıda konuşan Kalın, Rus sistemini konuşlandırma konusunda Corona virüsü nedeniyle ertelemenin olduğunu ancak sürecin planlandığı şekilde ilerleyeceğini belirtti.

Washington ise S-400’lerin aktif hale getirilmesi durumunda, Ankara’yı yaptırımlara maruz kalabileceği yönünde uyarıyor. ABD yönetimi, Rus sisteminin NATO savunma sistemleriyle uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin satın almayı planladığı F-35 savaş uçaklarını da risk altına atacağını vurguluyor.

Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Donald Trump’a, ABD’den Patriot füzeleri de satın almaya ilgi duyduklarını defalarca söylediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400’lerin Nisan ayında aktif hale getirileceğini açıklamıştı ancak sonradan patlak veren Corona virüsü salgını ve salgının yol açtığı ekonomik sorunlara odaklanan Türk yetkililer son haftalarda S-400 konusunu gündeme getirmedi.

Satterfield: "Bu konudaki tutumumuzu açık dille izah ettik"

S-400’leri aktive etmek, Türkiye’yi, ABD’de Rusya’dan savunma ekipmanı alan ülkeleri cezalandırmayı öngören ‘’Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’’ (CAATSA) altındaki yaptırımlara maruz bırakabilir.

Aynı toplantıda konuşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da, bu ihtimalin Türk yetkililere defalarca dile getirildiğini söyledi. Büyükelçi Satterfield, “Bu konudaki tutumumuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, yönetimdeki tüm yetkililere son derece açık dille izah edildi. S-400 sistemi operasyonu Türkiye’yi Kongre yaptırımlarına, hem CAATSA hem de diğer ilave yaptırımlara maruz kalma ihtimaline son derece açık hale getiriyor.Türkiye hükümetinden bu kaygıları dindirecek tarzda güvencelere sahip değiliz’’ dedi.

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