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Kalın: ‘Saldırı Kaos Yaratma Girişimidir’

20.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

ABD Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı sonrasında Tük yetkililer olayı kınadı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz" derken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da saldırıyı “kaos yaratma girişimi” olarak niteledi

Kalın: ‘Saldırı Kaos Yaratma Girişimidir’

ABD Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı sonrasında Tük yetkililer olayı kınadı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı sonrasında yaptığı açıklamada olayı kınadı. Bakan, konuyla ilgili görüşlerini twitter üzerinden görüşlerini paylaştı. Çavuşoğlu, "yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz" derken "Olayın ek kısa sürede aydınlatılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da saldırıyı kınadı ve “Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da “Bu sabah ABD'nin Ankara Büyükelçiliği’ne yönelik olarak gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyoruz. Saldırganların yakalanması ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili makamlarımızca çalışmalar başlatılmıştır. ABD'nin Ankara'daki Büyükelçiliği ile ülkemizdeki diğer misyonlarının ve çalışanlarının güvenliği için alınan tedbirler artırılmıştır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Beyoğlu'ndaki polis merkezi ziyareti sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, ABD Büyükelçiliği'ne sabaha karşı düzenlenen saldırıyla ilgili bir soruya "Saat 05.30 itibariyle böyle bir saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız o saat itibariyle hem teknik olarak analizleri yapıp araç ve araç içindeki kişilere ulaşmayı çalışıyorlar. Zannediyorum Ankara Valiliği bir açıklama yaptı. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. Yani o saatte neden böyle bir olay gerçekleşti. Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek yanlış olabilir. Arkadaşlarımız çözerler. Bugüne kadar bu tip olayları maharetle çözdüler. Bu olayların üzerine gerçekleşen bir provokasyon mu yoksa maalesef adi bir vaka mıdır, yoksa adi vaka süsü verip provokasyon mu oluşturmak istediler? Hem istihbaratımız hem Ankara emniyetimiz, tüm birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Çözebileceklerini tahmin ediyorum. Çözdükten sonra arkadaşlar gerekli açıklamayı kamuoyuna yapacaklardır" şeklinde yanıt verdi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne sabah saatlerinde kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslarca 6 el ateş açıldı.

ABD Büyükelçiliği’nin, Atatürk Bulvarı üzerindeki 6 No’lu Kapısı’nı hedef alan saldırıda, can kaybı ya da yaralanma olmadı. Giriş kapısındaki güvenlik noktasına kurşun isabet ederken; Emniyet güçlerince failleri arama çalışmalarına devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Olaya ilişkin Ankara Valiliği’nden kısa bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “20.08.2018 günü saat 05.30 sularında, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer de, saldırı yaşandığını doğrulayarak, ayrıntıları araştırmaya devam ettikleri bilgisini paylaştı. Gainer, “Sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliği'nde bir güvenlik olayının gerçekleştiğini teyit edebiliriz. Herhangi bir yaralanma ile ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk Ulusal Polisine hızlı yanıtları için teşekkür ediyoruz” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği yerleşkesi, başkentte en işlek ana bulvarlardan birisi olan Atatürk Bulvarı üzerinde bulunuyor. Yerleşkeye ait ana giriş kapısı ise, Zeytin Dalı Caddesi (eski adıyla Nevzat Tandoğan Caddesi) üzerinde. Saldırıya maruz kalan 6 No’lu Kapı, ana cadde üzerinde olduğu için genellikle pek kullanılmayan bir nokta. Elçilik personel giriş-çıkışı içinse Paris Caddesi üzerindeki kapılarından yapılıyor. Vize başvurularını kabul amaçlı giriş noktası ise Paris Caddesi üzerinde bulunuyor.

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