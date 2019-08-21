Kalın: ‘Seçilmiş Olmak Kimseyi Masum Kılmaz’

31 Mart seçimlerinde HDP’nin kazandığı Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerinde, belediye başkanlarının görevden alınarak il valilerinin kayyum olarak atanmaları hakkında Cumhurbaşkanlığı’ndan ilk açıklama geldi. Çarşamba günü akşam saatlerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milli iradenin namusunun korunması için terör örgütü ve üyeleriyle çeşitli yollardan ilişkide olan belediyelerle ilgili böyle bir adım atıldığını söyledi. Kalın, “Teröre doğrudan ya da dolaylı destek olan, yardım yatakçılık yapan, belediyenin sağladığı yani devletin sağladığı imkanları terör örgütlerine kanalize eden, terör örgütü mensuplarını belediyelere alan ya da para aktaran belediye başkanlarıyla ilgili adımlar atılmıştır. Bu tür durumlar ortaya çıkmaya devam ederse bu tür adımlar atılacaktır. Milli iradenin namusunun korunması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Bunlar hükümetin ya da içişleri bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Başka belediye başkanları da var aynı partiden ancak buralarda suça karışma terör örgütüne yardım yataklık etme, destek olma gibi bir suç hasıl olmadığı için bunlarla ilgili bir tedbir, tasarruf söz konusu olmamıştır. Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz. Seçilmiş olmak milli irade doğrultusunda icraat yapmayı gerektirir. Bu kuralların dışına çıktığınızda, bu terörle ilgili suç olabilir adi suç olabilir, bu yolsuzluk olabilir. Bunlarla ilgili nasıl tedbir alınıyorsa, seçilmiş kişiler yargı yoluyla görevden alınabiliyorsa burada da aynı kural uygulanmıştır. İçişleri bakanlığımızın yürüttüğü idari soruşturmalar ve yargı soruşturmaları çerçevesinde bu karar alınmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, CHP’li belediye başkanları tarafından yönetilen Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasın gündemde olmadığını da belirtti. Bahçeli: “Görevden alınan belediye başkanları terörist sevicilerdir” Üç belediye kayyum atanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayarak tebrik eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün yaptığı açıklamada “Sandık, seçim, demokrasi suç ve suçluların sığınak ve barınağı görülemeyecektir. Demokrasi ihanetin kaynağı sayılamayacaktır” sözleriyle belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına destek verdi. HDP’nin seçimlerden önceki kayyum uygulamalarından ders almadığını belirten MHP lideri, “Söz konusu büyükşehir belediye başkanları PKK’nın nam ve hesabına fütursuzca çalışan, haklarında da pek çok soruşturma ve kovuşturma bulunan terör yandaşları, terörist sevicilerdir. Belediye imkanlarını Mehmetçik katillerine sunmanın, Anayasa ve kanunları yok saymanın, sandıktan çıkan oy ve desteği yanlışa yormanın ahlaken ve hukuken bedeli herkes için bir ve aynıdır.