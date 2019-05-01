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Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi, Suriye konusunda son gelişmeleri ele aldı.

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi, Suriye konusunda son gelişmeleri ele aldı.
Dün akşam Ankara'ya gelen James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İbrahim Kalın ile görüştü. Kalın ve Jeffrey başkanlığında heyetler arasında yapılan toplantıda Fırat'ın doğusunda ve Suriye'nin genelinde terörle mücadele, güvenli bölge, Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi, DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele, İdlib mutabakatının korunması, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması ve Suriye'nin yeniden inşası konuları gündeme geldi.
Toplantıda, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderileceği ve bölgenin tüm terör gruplarından temizleneceği ifade edildi. Bu konuda Türk ve ABD teknik heyetlerinin yapacağı müzakerelerin ardından nihai bir sonuca varılması ve uygulanması konusunda fikir birliğine varıldı. Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı.
TRUMP'IN TÜRKİYE ZİYARETİ
Öte yandan, görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti de gündeme geldi. Trump'ın Türkiye ziyareti ile ilgili çalışıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a bir davetinin olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, 'Temmuz ayı dahil tarihler üzerinde çalışılıyor' değerlendirmesi yaptı.

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