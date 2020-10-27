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  4. Kalın ve O'Brien Azerbaycan-Ermenistan Çatışması ve Suriye'yi Konuştu

Kalın ve O'Brien Azerbaycan-Ermenistan Çatışması ve Suriye'yi Konuştu

27.10.2020 12:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien’la, Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere Suriye, bölgesel meseleler, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkileri görüştü

Kalın ve O'Brien Azerbaycan-Ermenistan Çatışması ve Suriye'yi Konuştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien’la Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere Suriye, bölgesel meseleler, güvenlik işbirliği ve ikili ilişkileri görüştü. İkili dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan görüşmeye ilişkin olarak yapılan açıklamada “Karabağ meselesine diplomatik yollarla çözüm arayışlarının önemli olduğuna vurgu yapılırken Ermenistan tarafının ateşkes ihlallerinin ve sivil halkı hedef alan saldırılarının uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğu belirtildi. Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm sağlanabilmesi için Ermenistan’ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan tümüyle çekilmesinin elzem olduğu yinelendi. Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanması hususunda uluslararası toplumun BMGK ve AGİT kararları çerçevesinde somut adımlar atması gerektiği vurgulandı”denildi.

Görüşmede ayrıca Suriye’deki durum da ele alındı ve Suriye’de İdlib çatışmasızlık bölgesinde rejim ve destekçilerinin son dönemde artan saldırılara değinildi.

Açıklamada, Kalın ve O’Brien’ın Suriye’de muhtemel yeni krizlerin ortaya çıkmaması için 5 Mart Mutabakatının korunması ve anayasa çalışmalarıyla siyasi çözüm sürecinin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptıkları ifade edildi.

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