Kalın ve O’Brien Suriye ve Libya’yı Görüştü

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 700 bin civarında mültecinin bölgedeki saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına ilerlediklerini söyleyerek yeni bir insani krizin kapıda olabileceği uyarısı yaptı.

Rejim güçleri son olarak İdlib’de Şam ve Halep’ı birbirine bağlayan otoyolda bulunan stratejik Maaret el Numan kasabasında kontrolu sağlamıştı. Ancak bölgedeki saldırılar yüzünden çok sayıda kişi göç etmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada “Bu bölgelerde çatışmaların sona erdirilmesi, sivillerin korunması ve siyasi sürecin devam ettirilmesi amacıyla yürütülebilecek ortak çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede gündem Libya ve Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında İdlib saldırılarına karşı yeni önlemler alınacağını açıkladı.

Ortadoğu Barış Planı da gündemdeydi

İbrahim Kalın’ın O’Brien’la telefon görüşmesinde Başkan Donald Trump’ın Salı günü açıkladığı Ortadoğu Barış Planı da gündemdeydi.

Açıklamada Kalın’ın Türkiye’nin iki devletli çözüm vizyonunu ve bu çerçevede Doğu Kudüs’ün, 1967 sınırları temelinde oluşturulacak bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin başkenti olmasını savunduğunu hatırlattığı aktarıldı. Kalın, Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı Türkiye’nin destek desteklemeyeceğini söyledi.

Trump daha önce ekonomik boyutu açıklanan ve “Yüzyılın anlaşması” olarak nitelenen barış vizyonunun siyasi parametrelerini İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile birlikte açıklamıştı.

Plan, Kudüs’ü İsrail’in bölünmez başkenti olarak kabul ediyor, Fillistin devletinin başkentinin de Doğu Kudüs’te bazı bölgeleri kapsayan “El Kudüs” olmasını öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da planla ilgili “Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir” demişti.

