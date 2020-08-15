HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kalın ve O'Brien Telefonla Görüştü

Kalın ve O'Brien Telefonla Görüştü

15.08.2020 13:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien’la bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi

Kalın ve O'Brien Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien’la bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada Kalın ve O’Brien’ın Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konularını görüştükleri ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü açıklamasında “İbrahim Kalın ve Robert C. O’Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları etraflıca ele alındı. Yapılan görüşmede Türkiye’nin hem Libya’da hem de Doğu Akdeniz’de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu belirtildi. Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı” denildi.

Yarın da Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa turunda olan ABD Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla biraraya gelecek. Pompeo dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’la Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusuda bir görüşme yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez! Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
İran'dan 'hatadan dönün' çağrısıİran'dan 'hatadan dönün' çağrısı
Çedene: Faydaları nelerdir?Çedene: Faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Duygu'nun erkek arkadaşı hakkında mahkemeden flaş karar
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Gerilimi tırmandıracak anlaşma: 90 adet aldılar!
Gerilimi tırmandıracak anlaşma: 90 adet aldılar!
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Kendisini polis olarak tanıtıp sevgili oldu, dolandırdı, rezil etmekle tehdit etti
Kendisini polis olarak tanıtıp sevgili oldu, dolandırdı, rezil etmekle tehdit etti
Rusya koronavirüs aşısı üretimine başladı
Rusya koronavirüs aşısı üretimine başladı

İlginizi Çekebilir

En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Kan donduran olay! Erkek doğmadı diye çöpe attılar
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Lise öğrencisine okul tuvaletinde cinsel istismar! Öğretmen hakkında karar verildi
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Eski porno yıldızı Beyrut için gözlüklerini satıyor
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı
Şiddetli ağrıyla hastaneye gitti, penisinden 29 bilye çıkarıldı

Diğer Haberler

Çin'de kafasına çelik çubuk saplanan çocuk mucize eseri kurtuldu
Kafasına çelik çubuk saplanan çocuk mucize eseri kurtuldu
Almanya, İspanya’yı riskli bölge ilan etti
Almanya, İspanya’yı riskli bölge ilan etti
George Floyd'un öldürüldüğü dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
George Floyd'un öldürüldüğü dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den BAE'ye 'hatadan dönün' çağrısı
İran'dan 'hatadan dönün' çağrısı
12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla casinoya sızdı
12 yaşındaki çocuk annesinin yardımıyla casinoya sızdı
Belarus kriz çıkaran paralı askerleri Rusya’ya iade etti
Belarus kriz çıkaran paralı askerleri Rusya’ya iade etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.