Kalın ve O'Brien Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien’la bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada Kalın ve O’Brien’ın Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konularını görüştükleri ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü açıklamasında “İbrahim Kalın ve Robert C. O’Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konuları etraflıca ele alındı. Yapılan görüşmede Türkiye’nin hem Libya’da hem de Doğu Akdeniz’de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu belirtildi. Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulandı” denildi.

Yarın da Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa turunda olan ABD Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla biraraya gelecek. Pompeo dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’la Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusuda bir görüşme yapmıştı.

