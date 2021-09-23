Kalın ve Sullivan'dan 'İşbirliği' Vurgusu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmeyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Sullivan'ın Kalın'a, Afganistan'da ABD ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği işbirliği nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi. Sullivan, Afganistan'da ABD ve Türkiye'nin işbirliğinin devam etmesinin gerekliliğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Sullivan, yardıma ihtiyacı olan Afganlar'a insani desteğin herhangi bir aksaklık olmadan sürmesi için ortak çabaların önemine değindi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Sullivan ve Kalın'ın ABD ve Türkiye'nin Covid-19 pandemisi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi küresel meseleleri ele almadaki ortak çabaları ele aldığını kaydetti.

Ortadoğu ve Güney Kafkaslar'daki son gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Sullivan ve Kalın, Doğu Akdeniz'de istikrarın korunmasının önemini de vurguladı. Açıklamaya göre Sullivan ve Kalın, ABD-Türkiye ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi üzerinde anlaşmaya vardı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da İbrahim Kalın'ın Washington'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la yaptığı görüşmede iki ülke ilişkileri, Covid-19 pandemisi ve iklim değişikliğinin yanısıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kalın ve Sullivan, ekonomik işbirliğini arttırma konusunu da ele aldı. Açıklamada, "İki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu" ifadesi kullanıldı.

Afganistan'da meydana gelebilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve Afganistan'a yönelik insani yardımların hızla yerine ulaştırılması için uluslararası işbirliğinin şart olduğunun kaydedildiği açıklamaya göre Kalın ve Sullivan, Türkiye ve ABD'nin Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceğini belirtti.

Kalın ve Sullivan ayrıca NATO müttefikleri arasında dayanışmanın ve sorunların diyalog ve müzakereyle çözümünün önemine değindi.

Açıklamada son olarak "Karabağ zaferi sonrasında Kafkaslar’daki son durum değerlendirildi. Bölgesel barış ve istikrar için çok yönlü çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı" ifadeleri yer aldı.

