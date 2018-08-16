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Kalın: "Yoğun temaslar neticesinde Kuveyt'ten, Almanya'dan, Fransa'dan hatta Rusya'dan olumlu neticeler ve haberler almaya başlamış bulunuyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 17:34 | Son Güncelleme

Kalın: "Yoğun temaslar neticesinde Kuveyt'ten, Almanya'dan, Fransa'dan hatta Rusya'dan olumlu neticeler ve haberler almaya başlamış bulunuyoruz."


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