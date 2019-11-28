Kalın: Zaman gazetesinde çalışmadım, yazdım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Deutsche Welle'nin "Conflict Zone" programında gazeteci Tim Sebastian’ın sorularını yanıtladı. Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington temasları, Suriye'deki gelişmeler, IŞİD'le mücadele, Türkiye'ye yönelik hak ihlalleri suçlamaları, kayyum atanan belediyeler, yargı bağımsızlığı, medyanın durumu gibi kritik konularda Sebastian’ın eleştirel sorularıyla karşılaştı. Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde Türkiye destekli "Suriye Milli Ordusu” unsurlarının insan hakları ihlalleriyle ilgili soruya soruşturmaların sürdüğü yanıtını veren Kalın, Sebastian’ın kaç soruşturma bulunduğu yönündeki ısrarlı soruları karşısında, “İyi bir gazeteci olarak arayıp bulabilirsiniz” dedi. Sebastian bunun üzerine Kalın'a "Siz de bilmiyorsunuz değil mi?" diyerek soruşturma yürütüldüğü ifadesinin sadece genel bir mazeret olduğunu savundu. "SMO'yu alkışlıyorlardı" Suriye Milli Ordusu mensuplarına yönelik "cihatçı" gibi yakıştırmaları eleştiren Kalın, söz konusu kişilerin ABD’nin beş, altı yıl önce Esad rejimine karşı desteklediği aynı güçler olduğunu belirterek "ABD'liler zaman içinde politika değiştirdiler. İdlib bölgesinde Esad güçlerine karşı savaşanlarla aynı Suriyeliler. Bölgede Esad ve IŞİD’e karşı savaştıklarında herkes onları alkışlamıştı" dedi.

Kalın, ABD'nin Suriye'deki PYD-YPG’ye verdiği desteğe ilişkin olarak da "PYD-YPG'li teröristler, Trump yönetimi dahil, özgürlük aşığı bütün liberal Batılı ülkeler tarafından desteklenen Marksist-Leninist bir örgüttür. ABD'nin Suriye’de IŞİD’le savaş adına Marksist-Leninist bir örgütü desteklemesi benim için anlaşılması oldukça zor bir durum" diye konuştu. "Türkiye'de her türlü özgür medya var" Türkiye'de basın özgürlüğü önündeki engellerle ilgili eleştiriler konusunda da konuşan Kalın, "Türkiye'de her türlü özgür medyanın bulunduğunu", yargılananların terör propagandası yaydığını savundu. Mülakatın ardından geçilen ve izleyicilerden soru alınan bölümde de zaman zaman gergin anlar yaşandı. Tim Sebastian'ın görevden el çektirilen HDP'li belediye başkanları konusunu gündeme getirmesi üzerine "Ne yazık ki halkın parasıyla PKK'yı destekliyorlardı" diyen Kalın, "Kaçı hüküm giydi?" sorusu üzerine "20 kişiden… bilmiyorum. Mahkeme süreci devam ediyor" dedi. Masumiyet karinesine ne oldu? Net yanıt alamayan Sebastian ise şimdiye kadar hüküm giymiş kimsenin olmadığını hatırlatarak "Masumiyet karinesine ne oldu?" sorusunu yöneltti. Kalın yargılama sürecinin devam ettiğini söylemekle yetindi.