Kalın'dan 27 Mayıs paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Milletin iradesini yok sayanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur. Menderes, Polatkan ve Zorlu ise halkın gönlünde yaşamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter'dan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümü nedeniyle paylaşım yaptı.

Tarihte kara bir leke olan 27 Mayıs'ın, çarpık modernleşme serüveni ve demokrasi mücadelesi hakkında çok şey söylediğini belirten Kalın, "Milletin iradesini yok sayanlar her zaman kaybetmeye mahkumdur. Menderes, Polatkan ve Zorlu ise halkın gönlünde yaşamaya devam edecek. Ruhları şad olsun." değerlendirmesinde bulundu.

