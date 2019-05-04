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Kalın'dan AA'ya "Geçmiş olsun" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 21:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansının Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı İsrail'in vurması dolayısıyla Anadolu Ajansına (AA) "Geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

İsrail'in, AA ofisinin de bulunduğu binayı vurmasıyla ilgili Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, yeni bir saldırganlık örneği göstererek Anadolu Ajansının Gazze'deki ofisinin bulunduğu binayı vurmuştur. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Amacın İsrail'in yeni suçlarını örtbas etmek olduğu açıktır. @anadoluajansi'na geçmiş olsun."

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Anahtar Kelimeler:
aa Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın israil

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