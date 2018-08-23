Kalın’dan 'ABD Türkiye Ekonomisini Hedef Alıyor' Suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un ‘Türkiye hayat yapıyor” açıklamasına tepki gösterdi ve bu sözlerin ABD’nin Türkiye ekonomisini hedef aldığını gösterdiğini savundu. Kalın’ın Reuters haber ajansına yaptığı açıklamayla aynı gün Türk Lirası ABD Doları karşısında yine değer kaybetti. Ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson üzerinden yaşanan krizle, Türk Lirası’ndaki değer kaybından ve ekonomik sorunlardan Trump yönetimini sorumlu tutan Türkiye, Amerika’yı ekonomik savaş başlatmakla suçladı. Açıklamanın ardından Türk Lirası’nda değer kaybı yaşandı. Türkiye’nin Amerika’ya yönelik suçlamasının ardından Dolar 6,1350’yi gördü, sonrasında Türk Lirası’nda görülen bir miktar toparlanmayla kur 6,08’e geriledi. Dolar da Amerikan Merkez Bankası’nın tutanaklarında Eylül ayında faiz arttırımı sinyalinin verilmesiyle birlikte güçlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın para politikası üzerindeki etkisine dair kaygılar Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan krizle de birleşince Türk Lirası’nın yıl içinde yaşadığı toplam değer kaybı yüzde 37’yi buldu.

Kalın: “Amerika Türkiye ekonomisini hedef alıyor” Başkan Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Reuters haber ajansına verdiği röportajda Türkiye’nin Brunson’ı serbest bırakmayarak büyük bir hata yaptığını savunmuş, Katar’ın Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yabancı yatırım vaadi için de “Türkiye ekonomisi üzerinde etkisi olamayacak kadar yetersiz” ifadesini kullanmıştı. Reuters haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da John Bolton’a yüklendi, Bolton’ın sözlerinin Amerika’nın Türkiye ekonomisini hedef aldığını gösterdiğini savundu. Kalın, “Sözleri Trump yönetiminin bir NATO müttefikini ekonomik savaş kapsamında hedef aldığının kanıtı” dedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, “Trump yönetimi ticaret, gümrük vergileri ve yaptırımları küresel bir ticaret savaşı başlatmak için kullanmaya niyetli olduğunu net şekilde gösterdi” ifadelerini kullandı. İbrahim Kalın, Türkiye’nin her platformda ulusal çıkarlarını koruyacağını, sınırlayıcı ya da cezalandırıcı bu tür adımlara karşı dünyadaki diğer ülkelerle de birlikte çalışacağını söyledi. Katar’ın desteğinin piyasalar üzerinde de olumlu etkisi olduğunu savundu.

İbrahim Kalın, “Türk Lirası’na yönelik saldırıyı önlemek için attığımız adımlar olumlu sonuç verdi. Maliye Bakanlığı ve diğer kurumlarımız ekonomimizi korumaya ve gerekli önlemleri almaya devam edecek” dedi. “Amerika Brunson için keyfi taleplerde bulunuyor” İbrahim Kalın, rahip Brunson konusunda Amerika’nın Türkiye’deki hukuki sürece saygı göstermediğini ve Washington’ın rahibin serbest bırakılmasına yönelik keyfi birtakım talep ve yorumlarda bulunduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Amerika’ya Türkiye’nin yargı bağımsızlığına saygı göstermesi çağrısında bulundu. “Türkiye’de hukukun üstünlüğü var. Rahip Brunson davası hukuki bir meseledir. Bu kişiyle ilgili devam eden bir yargı süreci var” dedi. Türkiye’nin Amerika’nın bu hukuki süreci hiçe sayarak taleplerde bulunmasını kabul edemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, İran’a yönelik ambargonun delindiği gerekçesiyle Halkbank ile ilgili başlatılan soruşturmaya da değindi. Kalın, “Bir kamu bankasını zayıflatmak amacıyla asılsız iddiaların gündeme getirilmesi kabul edilemez” dedi. İbrahim Kalın, bu adımların amacının gerçekleri ortaya çıkarmaktan çok saygın kurum ve kişileri itibarsızlaştırmayı, onları haksız yere cezalandırmayı amaçladığını savundu.