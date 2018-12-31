HABER

Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 13:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: - "(ABD'li Senatör Graham'ın 'Kürt müttefikler' ifadesi) Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın ABD'nin Suriye'den çekilme süreci hakkındaki paylaşımında kullandığı "Kürt müttefikler" ifadesine ilişkin, "Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, konuya ilişkin mesajını Twitter adresinden paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Graham'ı da etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Terörist PKK ve onun Suriye'deki kolu PYD ve YPG arasındaki doğrudan bağı biliyorsunuz ve bunu kamuoyu önünde de herkesten çok daha açık bir şekilde ifade ettiniz. Teröristler müttefikiniz olamaz. Tıpkı DEAŞ'ın Müslümanları temsil etmediği gibi, PKK da Suriye'deki veya başka bir yerdeki Kürtleri temsil etmez." ifadesini kullandı.

- Graham'ın paylaşımındaki "Kürt müttefikler" ifadesi

ABD'de Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Graham, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu görüşlere yer vermişti:

"(ABD Başkanı Donald Trump) Başkan, Suriye'den söz konusu olabilecek herhangi bir çekilmede şunları temin etmiş olacak: Bir, DEAŞ tamamen imha edilmiş olacak. İki, İran boşalan yerlere yerleşmeyecek. Üç, Kürt müttefiklerimiz korunmuş olacak. Başkan Donald Trump, çekilme süreci uygulanırken bu amaçların gerçekleşmesi konusunda komutanlarımız ve müttefiklerimizle çalışıyor."

Graham'ın paylaşımına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da tepki göstermiş, "Sayın Senatör, Kürt müttefiklerimiz derken eminim ki YPG/PYD'ye atıfta bulunmuyorsunuz. YPG/PYD ile PKK arasında inkar edilemez emir komuta ilişkisini Washington'daki herkesten iyi siz biliyorsunuz ve aynı zamanda bunu kamuya siz ifşa ettiniz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

PARTNERKiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!
Yangından ailesini kurtardı, kendisi öldüYangından ailesini kurtardı, kendisi öldü
Ayder beyaza büründü; kar eğlenceleri başladıAyder beyaza büründü; kar eğlenceleri başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İbrahim Kalın Lindsey Graham

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2018'de 107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

107'si sözde üst düzey 1746 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı! O tarihe dikkat...

İstanbul için flaş 'kar' iddiası... Tarih verip uyarıda bulundu!

Taksim Meydanı'na yerleştirildi! Görüntüleri anlık olarak merkeze gönderecek

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.