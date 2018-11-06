Kalın'dan ABD'ye PKK yanıtı: Geç kalınmış bir eylem

ABD'nin Ankara Büyüekçiliği'nin Salı günü, PKK'nın üst düzey üç yöneticisinin yerini ihbar edecek ya da bu kişilerin bulunduğu konumun tespit edilmesini sağlayacak bilgi paylaşanlara para ödülü vereceğini duyurması sonrası Türkiye’den de konuya ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu gelişmeyi "geç kalınmış bir eylem" sözleriyle karşıladı.

Haber Türk televizon kanalındaki söyleşide konuşan Kalın, "Faydadan hali değil, bunu yapsınlar, biz bunu prensipte olumlu karşılarız" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Kalın, "Ama büyük fotoğrafın içerisinde bu tam neye tekabül edecek? Yani bu eğer YPG/PYD angajmanını perdelemek (amacıyla) yapılan bir şeyse zaten üç gün sonra asıl gerçek ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Kalın bu sözleriyle, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı mücadele için oluşturulan ve çoğunluğunu Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak değerlendirilen YPG unsurlarının oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verilen ABD desteğine atıfta bulundu. Türkiye'nin itirazlarına karşı SDG'nin bölgedeki etkinliği Türkiye'nin tepkisini çekerken, NATO müttefiki bu iki devletin arasında bir ihtilaf konusu oluşturuyor.