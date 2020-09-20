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  4. Kalın’dan Atina’ya Müzakere Mesajı AB’ye Uyarı

Kalın’dan Atina’ya Müzakere Mesajı AB’ye Uyarı

20.09.2020 16:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye’yle Yunanistan’ın yakın zamanda Akdeniz’deki anaşmazlıkla ilgili görüşmelere başlayabileceğini belirtti. Kalın, bir yandan da Avrupa Birliği’ne uyarıda bulundu

Kalın’dan Atina’ya Müzakere Mesajı AB’ye Uyarı

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye’yle Yunanistan’ın yakın zamanda Akdeniz’deki anaşmazlıkla ilgili görüşmelere başlayabileceğini belirtti. Kalın, bir yandan da Avrupa Birliği’ne uyarıda bulundu.

İbrahim Kalın, bu hafta bir araya gelecek Avrupa Birliği liderlerinin yaptırımlarla tehdit etmesi halinde bunun sürece yardımcı olmayacağını kaydetti.

Doğan Haber Ajansı’na konuşan Kalın, bu aşamada müzakerelerin başlaması için iklimin daha elverişli hale geldiğini belirtti. İbrahim Kalın, sondaj görüşmelerinin yakında başlayabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü bununla birlikte Avrupa Birliği’ne de mesaj gönderdi. Kalın, Türkiye’ye yönelik yaptırımlarla ilgili tehdit ve şantajın sonuç vermeyeceğini vurguladı. İbrahim Kalın, “Avrupalı politikacılar bunu şimdiden bilmeli” ifadesini kullandı.

Fakat Güney Kıbrıs, Türkiye’ye yaptırımlar konusunda ısrarlı ve Avrupa Birliği’nin Belarus’a yönelik yaptırımlarını Türkiye konusundaki istekleri kabul edilene kadar engelleyeceğini kaydediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce tweet mesajında Türkiye’nin bölgede haklarını savunurken anlaşmazlığın diyalog yoluyla çözülebileceği mesajını vermişti.

Erdoğan, diplomasiye mümkün olduğu kadar yer vermek istediklerini belirtmiş, bununla birlikte “ülkenin her hangi bir bölümü ve su damlasını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz” demişti.

Yunanistan’la Türkiye doğu Akdeniz’de karasuları konusunda anlaşmazlık içinde. Gerilim Türkiye’nin Oruç Reis’i geçen ay tartışmalı bölgeye göndermesi üzerine daha da artmıştı.

Yunanistan gelişmeyi yasa dışı olarak nitelemiş ve Güney Kıbrıs’la birlikte Perşembe günü yapılacak Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye’ye güçlü bir yanıt verilmesini istemişti.

Türkiye geçen hafta Oruç Reis’i bölgeden çekmiş, önce bunun planlı bir bakım nedeniyle olduğunu kaydetmiş sonra ise diplomasiye şans tanıdığını kaydetmişti.

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