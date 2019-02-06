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Kalın'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a 'Ermeni soykırımı' tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 12:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Nisan'ı sözde 'Ermeni Soykırımı Anma Günü' olarak ilan etmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Nisan'ı sözde 'Ermeni Soykırımı Anma Günü' olarak ilan etmesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamasında, Macron'un açıklamasını kınadıklarını, bu kararın Türkiye açısından hiçbir hükmünün olmadığını söyledi. Kalın, sözde Ermeni soykırımı iddialarının hiç bir hukuki temeli olmayan, tarihi gerçeklere aykırı, siyasi bir yalan olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 2005 yılında tarihi gerçeklerin aydınlatılması için yaptığı Ortak Tarih Komisyonu kurulması çağrısından kaçanlar, tarihi olayları manipüle etmeye çalışmaktadırlar. Geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Hiç kimse Türkiye’yi işlemediği bir suçtan dolayı itham edemez ve tarihimize leke süremez. Ülkesinde siyasi sorunlar yaşayan Sayın Macron’un günü kurtarma gayretiyle tarihi hadiseleri politik malzeme haline getirmesini kınıyor ve reddediyoruz. Acıları yarıştırmak ve siyasi malzeme konusu yapmak siyasi ve ahlaki bir cürümdür. Türkiye, Birinci Dünya Savaşında yaşanan hadiseleri ortak acı ve adil hafıza yaklaşımıyla aydınlatmak için her türlü iyi niyetli çabaya destek olmaya devam edecektir."

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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