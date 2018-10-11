HABER

Kalın’dan Kaşıkcı açıklaması

11.10.2018 19:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın konuyla ilgili açıklamasında "Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı" dedi

Kalın’dan Kaşıkcı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın konuyla ilgili açıklamasında "Suudi Arabistan'ın teklifiyle Kaşıkçı olayının aydınlatılması için ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı" dedi.

PARTNERKraliyet ailesinde 'Erdem' kriziKraliyet ailesinde 'Erdem' krizi
‘Yeni Tanıkların Brunson Davasıyla İlgisi Yok’‘Yeni Tanıkların Brunson Davasıyla İlgisi Yok’
Trump: “Suudilerle 110 milyar dolarlık anlaşmayı bozmak istemiyorum”Trump: “Suudilerle 110 milyar dolarlık anlaşmayı bozmak istemiyorum”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Ünlü CEO Gökhan Sarıgöl gözaltına alındı!

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Korkunç iddia! Cemal Kaşıkçı'nın kardeşi Cidde'de öldürüldü

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Bir iddia daha! 'Berkay'ın sapkın cinsel ilişkileri var'

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Türkiye'ye dikkat çeken çağrı: Raporu bekliyoruz

Trump'tan Türkiye'ye dikkat çeken çağrı: Raporu bekliyoruz

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Büyük panik! Akıllara terör saldırısını getirdi

Büyük panik! Akıllara terör saldırısını getirdi

En genç milyarder spor salonuna giderken kaçırıldı

En genç milyarder spor salonuna giderken kaçırıldı

'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!

'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!

Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!

Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Amerikalı müfettişler olaya dahil oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.