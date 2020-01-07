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  4. Kalın:"Esed rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfısını yitirdiğini görüyoruz"

Kalın:"Esed rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfısını yitirdiğini görüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 19:30 | Son Güncelleme

Kalın:"Esed rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfısını yitirdiğini görüyoruz"


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